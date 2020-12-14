Внучка Высоцкого сменила имя и религию

Одна из внучек певца Владимира Высоцкого, старшая дочь его сына Аркадия Высоцкого, Наталья сменила имя. Теперь ее зовут Наама, пишет «Комсомольская правда».

Наталья окончила университет в США. В 2010 году она вышла замуж за религиозного еврея Шломо Теплицкого. Его семья родом из Одессы.

Женщина приняла иудаизм, обрила голову, как того требуют законы ортодоксальных иудеев, носит парик. В семье Теплицких семь детей. Самый младший ребенок появился на свет совсем недавно. Ему сейчас несколько месяцев. Многодетная семья живет в Питтсбурге.

Напомним, у Владимира Высоцкого было три жены. Вторая супруга Людмила Абрамова родила от артиста двоих сыновей — Аркадия и Никиту.

Отец певца был из киевского рода евреев. Высоцкий не скрывал, но и не афишировал свое происхождение. Прадедушка и прабабушка Высоцкого со стороны отца были верующими людьми и ходили в синагогу. Дедушка Высоцкого — Вольф Шлиомович Высоцкий имел три высших образования, владел тремя языками. Дома семья говорила на идише. Бабушка оказала большое влияние на внука и, несмотря на медицинское образование, всегда поддерживала его в творчестве.

Как известно, легендарный советский актер, поэт и бард Владимир Высоцкий ушел из жизни в 42 года — 25 июля 1980 года. Причиной смерти был назван инфаркт миокарда. Высоцкий долгое время страдал от алкогольной зависимости. Как утверждают некоторые, в попытке отказаться от алкоголя певец увлекся наркотиками, что ускорило его кончину.

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