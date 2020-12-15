«И оплеуху, и невероятную нежность»: Ахеджакова трогательно простилась с Гафтом

В Москве в театре «Современник» проходит гражданская панихида по умершему 12 декабря артисту театра и кино Валентину Гафту. На прощании с трогательной речью выступила Лия Ахеджакова.

«Мое счастье, что я рядом с собой его видела. Очень красивый мужик. Из всех артистов нашего поколения один из самых красивых. И очень чудной. От него можно было ждать и оплеуху, и невероятную нежность. Валечка, я тебя благодарю. Никаких обид не осталось. Очень люблю. И все помню. Прощай. Увидимся», — сквозь слезы произнесла Ахеджакова.

Валентин Гафт умер 12 декабря в возрасте 85 лет, так и не сумев восстановиться после перенесенного инсульта. После прощания в «Современике» актера похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

У Гафта неожиданно объявился наследник в Бразилии. На похороны незаконнорожденный сын не приедет, но хочет получить часть имущества отца.

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