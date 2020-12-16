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Культура и искусство

«Готов снять свое имя с титров»: Жигунов обиделся на режиссера «Гардемарины, вперед!»

10:43 16 декабря 2020
Сергей Жигунов

Актер Сергей Жигунов, сыгравший одну из главных ролей в фильме «Гардемарины, вперед!» не на шутку обиделся на режиссера киноленты Светлану Дружинину.

В своем Instagram он упомянул о ее фразе, касающейся персонажа Жигунова — гардемарина Александра Белова: «Я очень люблю, очень люблю Сашу Белова! Вы понимаете, есть у творческих людей, в данном случае у меня, как у режиссера, тот персонаж, который я родила, я его сделала. Я! Никто другой! Ни Нагибин, ни Соротокина (соавторы сценария Нина Соротокина и Юрий Нагибин, — Авт.), ни Жигунов, никто. Это мое детище! И каждый режиссер скажет вам, что все, что он сделал на экране — это его собственное детище. Это как Пигмалион. Я очень люблю Сашу Белова, а все остальное мне неинтересно».

В ответ Жигунов предложил режиссеру снять его имя с титров фильма: «Светлана Сергеевна, в качестве подарка ко дню Вашего рождения, готов снять свое имя с титров. Только скажите, на чье имя писать заявление — Любимовой, как министру или Шахназарову, как правообладателю?»

Напомним, что недавно Жигунов поддел организаторов скандального шоу «Судьба человека», главной героиней которого стала его экс-супруга Вера Новикова, поделившаяся со зрителями откровениями о семейной жизни с Жигуновым, его романах с Настей Заворотнюк и новой пассией Викторией Ворожбит. Так, актер сообщил, что у лучшей подруги семьи, с которой контактировали гости в студии, подтвержденный COVID-19 с тяжелым поражением легких.

Фото Сергея Жигунова из социальных сетей.

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