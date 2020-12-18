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Культура и искусство

Скверную для Зеленского аналогию с Порошенко нашли в новом мультфильме «Квартала 95»

7:30 18 декабря 2020
гулливер

Новый мультфильм про Гулливера от студии «Квартал 95» стал поводом для злых шуток. Посмотрев на противостояние глупого правителя Лилипутии и его оппонента — мудрого великана, сложно было удержаться от проведения украинских аналогий. Поэт-сатирик и сценарист Юрий Космина вообще считает, что команда «Квартала 95» — тайные ненавистники Владимира Зеленского и симпатики Петра Порошенко.

«Премия «Порохоботы года» безальтернативно достается сценаристам «Квартала», — констатировал Космина, прочитав синопсис от авторов мультфильма. Иначе сложно объяснить, как в описании появились формулировке о «невероятном болване» на троне правителя Лилипутии.

Тот факт, что премьеру мультфильма перенесли с декабря на апрель — поближе к второй годовщине президентских выборов, только усилило комический эффект. «Неужели всерьез надеются, что за это время контекст изменится?» — недоумевает Космина.


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