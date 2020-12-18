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Культура и искусство

Умер основоположник советской школы каскадеров, снявшийся в десятках знаменитых фильмов

18:20 18 декабря 2020
Умер основоположник советской школы каскадеров, снявшийся в десятках знаменитых фильмов

В Санкт-Петербурге на 93-м году от осложнений перенесенного коронавирусного заболевания скончался первый советский каскадер Александр Массарский.

В кино он попал еще в 1949 году, когда он в числе ленинградских самбистов был приглашен на съемки фильма «Звезда» для участия в рукопашных схватках.

После этого в 50-е годы Массарский создал на «Ленфильме» отряд каскадеров, который много лет работал на всех киностудиях СССР.

Мэтр был постановщиком трюков для легендарных картин «Белое солнце пустыни» (здесь он сыграл одну из ролей), «Мертвый сезон», «Транссибирский экспресс», «Человек-амфибия» и других.

Напомним, минувшей осенью актриса из «Белого солнца пустыни» погибла под колесами поезда в Подмосковье.

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