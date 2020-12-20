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Культура и искусство

“Был бы "овощ" стопроцентный”: Ширвиндт впервые рассказал, почему врачи не стали спасать Андрея Миронова

14:53 20 декабря 2020
Андрей Миронов

Известному советскому актеру Андрею Миронову было всего 46 лет, когда его жизнь трагически оборвалась. Артисту стало плохо на сцене театра в Риге 16 августа 1987 года. С большим усилием доиграв почти до последней сцены, Миронов лишился чувств, а вскоре скончался в больнице от кровоизлияния в мозг. Об этом рассказал известный актер Александр Ширвиндт, который стал гостем YouTube-шоу ЖЗЛ писателя Дмитрия Быкова.

По его мнению, у Миронова не было ни единого шанса. Актер был рядом с Андреем в тот роковой день — и лично общался с врачами, пытавшимися спасти его жизнь. В то время в Риге как раз проходили не только гастроли московского Театра сатиры, но и Всемирный съезд невропатологов. Так что Миронов попал в руки настоящих светил мировой нейрохирургии.

Актер до сих пор не может позабыть, как отнес лишившегося чувств приятеля за кулисы театра и доставил в больницу. И как к нему из операционной вышли врачи и сообщили, что у Миронова обнаружена крупная аневризма размером в 2,5 сантиметра…

«Они вошли в реанимацию, прошло минут 15−20. Они вышли все белые как лист. В голове ''разорвалась бомба''. Потом я спрашивал, почему не оперировали. Мне сказали, что даже если бы он вдруг неожиданно выжил, это был бы овощ стопроцентный, а жить в состоянии „овоща“ — настоящее мучение», — вспоминает Ширвиндт.

По его словам, Андрей Миронов давно жаловался на состояние здоровья и постоянные головные боли.

«Эта история разворачивалась на моих глазах. Началось все давно, в Ташкенте, лет за семь-восемь до этого кошмара. Ему сказали, что у него в голове что-то есть. Но он отмахнулся», — признается Ширвиндт.

Как писали «ФАКТЫ», недавно Ширвиндт высказался по поводу недавней смерти сатирика Михаила Жванецкого. По его мнению, смерть Михаила Михайловича была странной, и таким же получилось прощание.

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