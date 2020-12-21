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Культура и искусство

«А ну, тихо мне…» Актер Паперный ввел в ступор зрителей «непечатным словом»

1:28 22 декабря 2020
Евгений Паперный

Народный артист Украины Евгений Паперный крепким словом приструнил публику на корпоративе, которая мало обращала внимание на стихи Бодлера, больше увлекаясь напитками и закусками.

«Это было в ночном клубе. Мероприятие для „крутелыков“. За столом звон бокалов и вилок, шум-гам, а я выхожу перед всей этой публикой с Бодлером на французском языке», — вспоминает в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» артист.

После того, как он прочитал «корпоративщикам» четверостишие, на которое они, естественно, не обратили внимание, он решил привести их в чувство, сказав: «А ну, тихо мне…». И добавил непечатное слово.

«От неожиданности все потеряли дар речи. В зале наступила гробовая тишина. У кого-то на вилке так и застыл надкушенный огурчик, у кого-то рюмка осталась недопитой… Я продолжил читать поэзию. А когда закончил, в зале вдруг раздался несмелый женский голос: «Скажите, а аплодировать можно?» — вспоминает Евгений Паперный.

Полный текст интервью народного артиста Евгения Паперного в рамках проекта «Мир после пандемии» читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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