27.92 / 28.18 33.83 / 34.28
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Культура и искусство

«Хотя рецепта приготовления деда нет»: Невзоров высмеял попытку запрета песни Моргенштерна

14:07 21 декабря 2020
Александр Невзоров

Оппозиционный российский журналист Александр Невзоров саркастически прокомментировал заявление в прокуратуру по поводу песни репера песни Моргенштерна «Я съел деда». Видео на эту тему Невзоров опубликовал в своем Instagram.

«Государство из своих саркофагов все маниакальнее тянет руки к горлу современной молодежной культуры. Ожившие советские мумии решили разорвать последнюю песенку веселого репера Моргенштерна под названием „Я съел деда“. Песенкой уже занимается прокуратура», — сказал Невзоров.

По его словам, это произошло из-за популярного в России выражения «Спасибо деду за Победу!».

«Хотя рецепт приготовления деда в песенке не приводится, и уважаемый Моргенштерн не уточнил, какого именно деда он съел», — добавил журналист.

Ранее Невзоров дал неожиданную оценку пропагандисту Кремля Соловьеву.

130

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Харламов

Асмус, прощай: Харламов сделал предложение известной певице

асмус

Бесстыжая Асмус в постели похвасталась встречей с сердцеедом Молочниковым

Алексей Навальный

Навальный позвонил своему убийце и сделал видео

чапкис

«Я очень нервничаю»: сын Чапкиса отреагировал на госпитализацию отца

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер