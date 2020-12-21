«Хотя рецепта приготовления деда нет»: Невзоров высмеял попытку запрета песни Моргенштерна

Оппозиционный российский журналист Александр Невзоров саркастически прокомментировал заявление в прокуратуру по поводу песни репера песни Моргенштерна «Я съел деда». Видео на эту тему Невзоров опубликовал в своем Instagram.

«Государство из своих саркофагов все маниакальнее тянет руки к горлу современной молодежной культуры. Ожившие советские мумии решили разорвать последнюю песенку веселого репера Моргенштерна под названием „Я съел деда“. Песенкой уже занимается прокуратура», — сказал Невзоров.

По его словам, это произошло из-за популярного в России выражения «Спасибо деду за Победу!».

«Хотя рецепт приготовления деда в песенке не приводится, и уважаемый Моргенштерн не уточнил, какого именно деда он съел», — добавил журналист.

Ранее Невзоров дал неожиданную оценку пропагандисту Кремля Соловьеву.

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