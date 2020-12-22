Звезда «Таежного романа» Гуськов стал персоной нон грата для Украины

СБУ внесла в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, российского актера Алексея Гуськова. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

В Минкультуры поступило письмо СБУ о том, что гражданин РФ Алексей Гуськов, известный, в частности, по фильму «Граница. Таежный роман», признан лицом, представляющим угрозу национальной безопасности Украины.

Алексей Гуськов, 1958 г. р., снялся в фильмах: «Плюмбум, или Опасная игра», «Личное дело судьи Ивановой», «Волкодав, Турецкий гамбит», «Диверсант 2: Конец войны». Народный артист РФ Гуськов состоит в партии «Единая Россия» и в марте 2014 года подписал письмо о поддержке позиции Путина по Крыму.

Напоминаем, угрозой для Украины признали российского музыкального деятеля Максима Фадеева.

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