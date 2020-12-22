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Культура и искусство

Звезда советского кино госпитализирована с коронавирусом в тяжелом состоянии, — СМИ

19:29 22 декабря 2020
Ирина Муравьева

Народная артистка России Ирина Муравьева госпитализирована в тяжелом состоянии в одну из московских клиник. Врачи диагностировали у Муравьевой вирусную пневмонию и коронавирус, передает Telegram-канал Mash.

Сообщается, что Муравьева почувствовала себя плохо еще 10 декабря. Она пожаловалась на озноб, головную боль, температуру и першение в горле.

Со временем актрисе становилось все хуже. 18 декабря ее увезли в больницу на машине скорой помощи в тяжелом состоянии.

Сейчас артистка находится под постоянным наблюдением врачей в палате. По данным Mash, ее состояние средней тяжести.

В то же время, как сообщил РИА «Новости» директор Малого театра, Ирина Муравьева лечится от коронавируса дома, передает Telegram-канал 360tv.ru.

Ирина Муравьева — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РФ. Одна из первых больших ролей в кино — Сюзанна в детективе «Чисто английское убийство». Широкую известность актрисе принесло участие в картине «Москва слезам не верит» режиссера Владимира Меньшова, где исполнила роль авантюристки Людмилы. За эту роль Ирина Муравьева была удостоена государственной премии СССР.

Затем Муравьева снялась в картине «Карнавал» режиссера Татьяны Лиозновой, где сыграла провинциалку Нину Соломатину, мечтающую стать артисткой.

Служит в государственном академическом Малом театре в Москве.

Напомним, ранее тяжело пневмонию перенесла российская певица Надежда Бабкина. Врачи даже вводили ее в состояние медикаментозной комы. Какое=то время Бабкина быда подключена к аппарату ИВЛ.

«ФАКТЫ» писали о госпитализации с двусторонним воспалением легких знаменитого танцора и хореографа Григория Чапкиса.

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