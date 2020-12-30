28.07 / 28.33 34.09 / 34.64
Киев: +5
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Культура и искусство

Несмотря на протесты: жена Никиты Михалкова припомнила поступок Пьера Кардена с соболиной шапкой

11:59 30 декабря 2020
Татьяна Михалкова

Супруга режиссера Никиты Михалкова Татьяна Михалкова вспомнила об одном эпизоде, связанном с выдающимся французским модельером Пьером Карденом, умершим накануне.

На своей страничке в Instagram она рассказала о дружбе Пьера Кардена с российским модельером Вячеславом Зайцевым, которому было «не просто в рамках советской действительности», когда существовал «железный занавес».

«Мне посчастливилось бывать на юбилее Славы, который подарил ему Пьер Карден в его Доме на Шанз-Элизе́ - это был фейерверк!» — вспоминает Татьяна Михалкова и добавляет, что Зайцев тогда показывал свою коллекцию, в том числе и изделия из меха, хотя «в Европе очень популярно движение зеленых».

«На показе были представлены соболиные шапки, детали из меха, которые встретили аплодисментами стоя! Даже к концу показа Пьер Карден стоял в шапке придерживая ее, чтобы никто не смел ее куда-то утащить!» — пишет Татьяна Михалкова.

Эксклюзивное интервью Пьера Кардена, которое легендарный кутюрье дал нашему изданию несколько лет назад, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото Татьяны Михалковой из соцсетей.

18

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
крутой и леонтьев

«Валерий, ты очнулся?» Постаревший Леонтьев выругался матом на подколку Игоря Крутого

Анастасия Шульженко

Любовница Тарзана внезапно опубликовала откровенное фото

Андрей Разин

Оскорбленный Шатуновым Разин выдал «грандиозное разоблачение»

харламов

«Клоуны перестали быть востребованы?» Гарику Харламову пришлось оправдываться после "горе-шутки"

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер