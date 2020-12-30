Несмотря на протесты: жена Никиты Михалкова припомнила поступок Пьера Кардена с соболиной шапкой

Супруга режиссера Никиты Михалкова Татьяна Михалкова вспомнила об одном эпизоде, связанном с выдающимся французским модельером Пьером Карденом, умершим накануне.

На своей страничке в Instagram она рассказала о дружбе Пьера Кардена с российским модельером Вячеславом Зайцевым, которому было «не просто в рамках советской действительности», когда существовал «железный занавес».

«Мне посчастливилось бывать на юбилее Славы, который подарил ему Пьер Карден в его Доме на Шанз-Элизе́ - это был фейерверк!» — вспоминает Татьяна Михалкова и добавляет, что Зайцев тогда показывал свою коллекцию, в том числе и изделия из меха, хотя «в Европе очень популярно движение зеленых».

«На показе были представлены соболиные шапки, детали из меха, которые встретили аплодисментами стоя! Даже к концу показа Пьер Карден стоял в шапке придерживая ее, чтобы никто не смел ее куда-то утащить!» — пишет Татьяна Михалкова.

Эксклюзивное интервью Пьера Кардена, которое легендарный кутюрье дал нашему изданию несколько лет назад, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото Татьяны Михалковой из соцсетей.

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