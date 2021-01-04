28.24 / 28.52 34.30 / 34.89
Киев: +3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Культура и искусство

86-летнего актера Олега Басилашвили госпитализировали с коронавирусом

14:21 4 января 2021
Олег Басилашвили

86-летний актер Олег Басилашвили, подхвативший коронавирусную инфекцию, госпитализирован.

Как сообщила «Life Shot» дочь актера Ксения, ничего экстренного в госпитализации Олега Басилашвили нет.

«Да, госпитализировали в больницу, но ничего экстренного в этом нет. Состояние нормальное. Просто, учитывая возраст, врачи предложили проходить терапию в больнице. Никаких осложнений нет», — отметила она.

Ранее сообщалось, что в больницу попал «гардемарин» Сергей Жигунов, у которого диагностировали COVID-19.

В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, умер актер Владимир Коренев. Он сыграл главную роль в фильме «Человек-амфибия».

Также болезнь стала летальной для «доктора Борменталя» — Бориса Плотникова, снимавшегося в фильме «Собачье сердце».

Фото из Википедии.

290

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Богдан и Екатерина Марченко

Вколовший российскую вакцину сын Оксаны Марченко перестал бриться после свадьбы

Мишина

«Холостячка» Мишина намекнула на беременность

Армен Джигарханян

«Кричал: «Мама, мамочка!»: медсестра раскрыла жуткие подробности последних дней Джигарханяна

«Разочаровали под Новый год»: «Дизель шоу» обвинили в плагиате

"Разочаровали под Новый год": "Дизель шоу" обвинили в плагиате

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер