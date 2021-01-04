86-летнего актера Олега Басилашвили госпитализировали с коронавирусом

86-летний актер Олег Басилашвили, подхвативший коронавирусную инфекцию, госпитализирован.

Как сообщила «Life Shot» дочь актера Ксения, ничего экстренного в госпитализации Олега Басилашвили нет.

«Да, госпитализировали в больницу, но ничего экстренного в этом нет. Состояние нормальное. Просто, учитывая возраст, врачи предложили проходить терапию в больнице. Никаких осложнений нет», — отметила она.

Ранее сообщалось, что в больницу попал «гардемарин» Сергей Жигунов, у которого диагностировали COVID-19.

В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, умер актер Владимир Коренев. Он сыграл главную роль в фильме «Человек-амфибия».

Также болезнь стала летальной для «доктора Борменталя» — Бориса Плотникова, снимавшегося в фильме «Собачье сердце».

Фото из Википедии.

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