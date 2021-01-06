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Культура и искусство

"Рыдаю от смеха": Дарья Донцова отреагировала на очередной слух о ее кончине

18:54 6 января 2021
Донцова

Писательница Дарья Донцова в очередной раз поспешила опровергнуть слухи о своей смерти.

Автор бульварных романов была очень удивлена, когда утром 6 января в сети появилась новость о том, что она в критическом состоянии находится в Сочи. При этом сама Донцова чувствует себя прекрасно, она готовится к Рождеству, передает «Стархит».

«Рыдаю от смеха. Оказывается, я сейчас то ли умираю, то ли уже умерла в больнице города Сочи? За фигом меня в Сочи понесло то? На этот вопрос ответа нет. Дорогие, не верьте сообщению о моей кончине. Я здорова, как корова!» — уточнила 68-летняя писательница.

В Instagram-аккаунте писательница поздравила своих подписчиков с праздником.

«Скоро Рождество!!! Все будет хорошо!», — написал она. Донцова также сообщила, что накануне была в церкви, помогала украшать храм к празднику.

Напомним, Дарья Донцова ранее победила онкологическое заболевание. У нее диагностировали рак молочной железы. Писательница прошла 18 курсов химиотерапии и перенесла четыре сложнейшие операции. В итоге болезнь отступила, но она продолжает наблюдаться у врачей и следит за своим здоровьем. В начале ноября стало известно, что Донцова попала в больницу с коронавирусом.

Фото Instagram/dontsova_official

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