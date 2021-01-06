Тяжело переболевшие коронавирусом Пахмутова и Добронравов выписались из больницы

Композитор Александра Пахмутова и ее муж, поэт Николай Добронравов, встретят Рождество дома. Врачам удалось стабилизировать состояние супругов, у которых в конце декабря диагностировали коронавирус.

«Александра Николаевна Пахмутова и Николай Николаевич Добронравов вернулись из больницы после перенесенного ковида. Чувствуют себя хорошо, всех поздравляют с праздниками января 2021», — цитирует «Стархит» слова друга семьи, академика Александра Бронштейна.

Напомним, Александре Пахмутовой 91 год, Николаю Добронравову — 92. Супружеская чета заразились коронавирусом во время прохождения планового обследования в платной клинике. Их состояние было тяжелым.

После этого их госпитализировали в государственную больницу в Москве, где лечат больных с COVID-19.

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