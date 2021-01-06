28.21 / 28.46 34.41 / 34.92
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Культура и искусство

Тяжело переболевшие коронавирусом Пахмутова и Добронравов выписались из больницы

22:04 6 января 2021
Добронравов и Пахмутова

Композитор Александра Пахмутова и ее муж, поэт Николай Добронравов, встретят Рождество дома. Врачам удалось стабилизировать состояние супругов, у которых в конце декабря диагностировали коронавирус.

«Александра Николаевна Пахмутова и Николай Николаевич Добронравов вернулись из больницы после перенесенного ковида. Чувствуют себя хорошо, всех поздравляют с праздниками января 2021», — цитирует «Стархит» слова друга семьи, академика Александра Бронштейна.

Напомним, Александре Пахмутовой 91 год, Николаю Добронравову — 92. Супружеская чета заразились коронавирусом во время прохождения планового обследования в платной клинике. Их состояние было тяжелым.

После этого их госпитализировали в государственную больницу в Москве, где лечат больных с COVID-19.

103

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Певица на сцене

«Будь ты проклята!» MARUV впечатлила агрессивная реакция на ее фото

«Он не достоин»: Олег Винник расстроил поклонников шоу «Голос країни»

«Он не достоин»: Олег Винник расстроил поклонников шоу «Голос країни»

Алексей Потапенко

Потапа ошарашила огромная колонна скорых в Киеве

Челентано

"Брат-близнец": Ревва оригинально поздравил Челентано с днем рождения

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер