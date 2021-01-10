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Культура и искусство

Пытается бороться с "короной": 86-летняя Алиса Фрейндлих увлеклась гимнастикой

14:55 10 января 2021
Фрейндлих

У народной артистки СССР Алисы Фрейндлих, которая с декабря лечится от коронавируса, появилась положительная динамика. Об этом сообщили врачи Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Соколова в Санкт-Петербурге, передает «Фонтанка».

По словам медиков, на днях актриса занялась специальным комплексом тренировок.

Гимнастика, которой 86-летняя Фрейндлих посвящает немало времени, помогает укрепить пораженные вирусом легкие.

Как известно, всеми любимая актриса попала в реанимацию с коронавирусом еще до Нового года, а до этого неделю лечилась дома. Одновременно с Фрейндлих была госпитализирована ее дочка, а вскоре и внучка.

Позднее о состоянии здоровья артистки отчитались врачи и поделились, в том числе историей о том, как заболевшая вирусом Фрейндлих требовала у медиков сигареты.

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