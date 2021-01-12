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Культура и искусство

Умерла знаменитая украинская художница-диссидентка

21:33 12 января 2021
Умерла знаменитая украинская художница-диссидентка

Во вторник, 12 января, в 5 часов утра умерла выдающаяся украинская художница-шестидесятница Людмила Семыкина. Об этом сообщил коллектив Музея шестидесятничества в Facebook.

Семыкиной было 95 лет.

В советский период Людмила Семыкина подверглась преследованию со стороны властей. В 1968 году она подписала знаменитое письмо 139 деятелей украинской культуры в защиту украинских политзаключенных и, несмотря на требование властей, отказалась отозвать свою подпись. За это ее исключили из Союза художников УССР, а возобновили только в 1988 году с официальной формулировкой: «За отсутствием факта обвинения».

Людмила Семыкина — мастер декоративного искусства, заслуженный художник Украины, лауреат Национальной премии Украины им. Тараса Шевченко и премии им. Василия Стуса. Она была соавтором уничтоженного властью витража к 150-летию Тараса Шевченко в Киевском университете (1964 г.), автором костюмов к кинофильму «Захар Беркут».

Создала серии нарядов по национальным традициям «Скифская степь», «Полесская легенда», «Ретро», «Модерн».

«Постоянную экспозицию Музея шестидесятничества украшают созданные ею в свое время для друзей-шестидесятников свиты и костюмы, фото и документы. Мы благодарны Людмиле Николаевне за ее творчество и патриотизм, за теплые слова и оставленные воспоминания. Выражаем искренние соболезнования семье. Светлая память!» — говорится в некрологе коллег.

Напомним, 3 января в Одессе похоронили заслуженного художника Украины Сергея Лозовского. Ему было 58 лет.

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