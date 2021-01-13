«Поняла, что мама ночь не спала»: Алла Мазур довела до слез подписчиц историей про костюм

Поборовшая онкологическое заболевание, бессменная ведущая ТСН Алла Мазур рассказала трогательный эпизод из своего детства, когда она чувствовала себя настоящей принцессой.

Телеведущая вспомнила историю, когда в младших классах школы ей доверили роль Снегурочки! Девочка ответственно выучила длинный текст, отрепетировала важную для нее роль. Но оказалось, что выступление завтра, а костюма у нее нет.

В то далекое время в маленьком Зенькове, где жила семья Аллы, не слышали о магазинах карнавальной одежды. Заказать у местных мастериц тоже не успели. Мама Аллы работала медсестрой в местной больнице и подолгу пропадала на работе.

Накануне утренника девочка, предполагая, что придется идти на праздник в школьной форме, заснула в слезах.

«Но на утро! Я почувствовала себя Золушкой, которая уже стала принцессой! Ибо на стульях рядом с кроватью лежал прекрасный сияющий полушубок: с рукавами, обшитыми почти мехом. Рядом такие же расшитые снежинками белые сапожки. И в довершение — не то шапочка, не то корона, но что-то такое же сияющее и прекрасное. Настроение и праздник были спасены!», — пишет Мазур.

Мама Аллы не спала всю ночь. Из накрахмаленной простыни она сшила халатик, который стал полушубком. Вата, посыпанная осколками разбитых елочных игрушек, стала мехом. Разобранная елочная гирлянда украсила шапочку и стала бисером, а школьные сапоги, обшитые той же белой простыней — сказочно красивой обувью Снегурочки.

Девочка была на вершине счастья.

«Так, по крайней мере, я все это чувствовала. Черно-белое фото этого сияния не передает, но вы бы видели, как мой костюм искрился и переливался под прожекторами!», — пишет журналистка.

И она снова заплакала, но теперь уже от умиления и благодарности своей маме, которая после работы всю ночь не спала и создала чудо.

«И сколько бы дальше приключений в жизни не было, это знание — что моя мама умеет творить чудеса! — навсегда со мной. СПАСИБО, мамочка!», — поблагодарила Мазур. самого близкого человека.

Подписчиков ведущей ее трогательная детская история очень впечатлила. Некоторые из них вспомнили приключения со своими новогодними костюмами. Все признали, что их мамы — настоящие волшебницы.

Напомним, ранее телеведущая Алла Мазур откровенно рассказала о своей болезни и поделилась подробностями лечения.

Фото instagram.com/allamazurofficia

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