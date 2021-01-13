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Культура и искусство

«Поняла, что мама ночь не спала»: Алла Мазур довела до слез подписчиц историей про костюм

9:04 13 января 2021
Алла Мазур

Поборовшая онкологическое заболевание, бессменная ведущая ТСН Алла Мазур рассказала трогательный эпизод из своего детства, когда она чувствовала себя настоящей принцессой.

Телеведущая вспомнила историю, когда в младших классах школы ей доверили роль Снегурочки! Девочка ответственно выучила длинный текст, отрепетировала важную для нее роль. Но оказалось, что выступление завтра, а костюма у нее нет.

В то далекое время в маленьком Зенькове, где жила семья Аллы, не слышали о магазинах карнавальной одежды. Заказать у местных мастериц тоже не успели. Мама Аллы работала медсестрой в местной больнице и подолгу пропадала на работе.

Накануне утренника девочка, предполагая, что придется идти на праздник в школьной форме, заснула в слезах.

«Но на утро! Я почувствовала себя Золушкой, которая уже стала принцессой! Ибо на стульях рядом с кроватью лежал прекрасный сияющий полушубок: с рукавами, обшитыми почти мехом. Рядом такие же расшитые снежинками белые сапожки. И в довершение — не то шапочка, не то корона, но что-то такое же сияющее и прекрасное. Настроение и праздник были спасены!», — пишет Мазур.

Мама Аллы не спала всю ночь. Из накрахмаленной простыни она сшила халатик, который стал полушубком. Вата, посыпанная осколками разбитых елочных игрушек, стала мехом. Разобранная елочная гирлянда украсила шапочку и стала бисером, а школьные сапоги, обшитые той же белой простыней — сказочно красивой обувью Снегурочки.

Девочка была на вершине счастья.

«Так, по крайней мере, я все это чувствовала. Черно-белое фото этого сияния не передает, но вы бы видели, как мой костюм искрился и переливался под прожекторами!», — пишет журналистка.

И она снова заплакала, но теперь уже от умиления и благодарности своей маме, которая после работы всю ночь не спала и создала чудо.

«И сколько бы дальше приключений в жизни не было, это знание — что моя мама умеет творить чудеса! — навсегда со мной. СПАСИБО, мамочка!», — поблагодарила Мазур. самого близкого человека.

Подписчиков ведущей ее трогательная детская история очень впечатлила. Некоторые из них вспомнили приключения со своими новогодними костюмами. Все признали, что их мамы — настоящие волшебницы.

Напомним, ранее телеведущая Алла Мазур откровенно рассказала о своей болезни и поделилась подробностями лечения.

Фото instagram.com/allamazurofficia

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