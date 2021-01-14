"Вааааах, как же «блестяще»": Янину Соколову восхитил «фашистский» номер в российском цирке

Украинская журналистка Янина Соколова отреагировала на очередное проявление «победобесия» в России, где артисты цирка выступали в советской военной форме, а животные — с символикой фашистской Германии. Все это происходило во время рождественского мероприятия, которое заказала Ижевская епархия.

«Вааааах, как же „блестяще“…» — пишет Соколова в Instagram и выкладывает отрывок из «рождественского» выступления артистов цирка.

Напомим, что в Москве открыли «креативное» заведение, стилизованное под 30-е годы прошлого столетия. Так, на раздаче стоят сотрудники в форме, напоминающей униформу НКВД, а посетителей приветствуют надписью «Иосиф Виссарионович приглашает отведать!». В меню есть шаурма «Сталинская» и «Хрущевская», а также особая — «От Берии с соусом ткемали».

Фото — скриншот.

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