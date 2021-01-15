«Понеслась…» Актриса Рената Литвинова опубликовала фото обнаженной дочери

Известная российская актриса и режиссер Рената Литвинова опубликовала в Instagram фото в стиле ню своей 19-летней дочери Ульяны.

«Когда, если не в девятнадцать?..», — написала звездная мама.

Дочь Ренаты Литвиновой и бизнесмена Леонида Добровского — начинающая актриса и модель.

Ульяна Добровская училась в престижной билингвальной школе-пансионате во Франции. После окончания она поступила в одну из самых известных актерских школ Великобритании.

Сниматься в кино девочка начала в 8 лет. В 2015 Рената Литвинова сняла ее в своем фильме «Случай с госпожой К. в Мадриде». Затем девушка снималась вместе со звездной мамой в рекламном фильме о винтаже. С Константином Хабенским сыграла в короткометражке Литвиновой «Ну, простите!»

Фанатам Литвиновой фото дочери понравилось. Они считают, что возраст не имеет значения, если человек талантлив и готов пробовать свои силы в разных сферах. Но были и такие, которые со звездной мамой не согласились и считают, что девушке необязательно иметь такой бэкграунд.

Фото Instagram/renatalitvinovaofficiall

252

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter