Умерла звезда «Санты-Барбары» — актер Питер Марк Ричман

В четверг, 14 января, умер американский актер Питер Марк Ричман. Ему было 93 года.



По информации ведущего американского еженедельника Variety, освещающего события в мире шоу-бизнеса, артист скончался от естественных причин в своем доме в Вудленд-Хиллз в Лос-Анджелесе.

Марвин Джек (настоящее имя Ричмана) родился в 1927 году в Филадельфии в еврейской семье и до того как начать преуспевать на экране работал фармацевтом.

Ричман снимался в сериалах «Династия», «Беверли-Хиллз 90210» и «Санта-Барбара», где исполнил роль Крейтона «Сиси» Кэпвелла, став вторым исполнителем данной роли.

Напомним, 14 января в России от коронавируса умер режиссер, основатель юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский.

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