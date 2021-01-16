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Культура и искусство

Сериал "Под Полтавой" превращают в "Кухню", а Яринка уходит к Куму? Кадры со съемок ситкома шокировали поклонников

13:13 16 января 2021
Яринка и Кум

Украинский комик, капитан команды КВН «V.I.P.» Виктор Гевко, которого хотели сделать мэром Тернополя, опубликовал в своем Instagram-аккаунте несколько снимков, которые вызвали удивление фолловеров.

На одном из фото Виктор снят в поварском колпаке красного цвета и таком же красном фартуке.

На видео в своем блоге он в такой же униформе терзает пианино, пытаясь выдавить из инструмента некое подобие «собачьего вальса».

«Музична пауза на знімальному майданчику», — так Гевко объяснил происходящее.

Опубликованные материалы не могли не вызвать тревогу у поклонников сериала «Однажды под Полтавой»: неужели главная героиня изменит персонажу Юрия Ткача, а сам полюбившийся сериал заменят подобием российского «мыла»?

Впрочем, пока что судьба детища «Квартала» не совсем понятна — возможно, сценаристы или главные герои раскроют свои хитрые замыслы.

«Однажды под Полтавой» — ситком студии «Квартал-95» — впервые появился на украинском телеканале в октябре 2014 года.

В проекте «засветились» герои скетчкома «Краины У» Яринка, Юрчик, Кум и Участковый из живописного села на Полтавщине, к которым присоединились новые персонажи — дед Петр и продавщица магазина Вера.

Напомним, исполнительница роли Веры актриса Анна Саливанчук недавно рассказала, как ей удается совмещать карьеру и воспитывать двух сыновей. Своими откровениями о семье, воспитании дочери и популярности поделился и другой актер — комик Юрий Ткач.

Фото Instagram/gevko_v

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