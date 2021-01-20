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Культура и искусство

Танцор балета Полунин разбил сердце подписчикам словами любви к Трампу

8:15 20 января 2021
полунин

Танцор балета Сергей Полунин, который ранее оригинально проявлял симпатии к российскому президенту Владимиру Путину, теперь, похоже, нашел еще одного политического кумира. Полунин посвятил пост в Instagram Дональду Трампу и признался в любви к 45-му президенту США.

«Я вас уважаю и люблю. Моя поддержка вам и вашей семье навсегда. Безоговорочно», — поклялся Полунин.

Объясняя, что заставило написать столь откровенный пост, танцор рассыпался в комплиментах Трампу: «Спасибо за то, что в мире нет войн. Это было самое мирное время для планеты за всю историю. Вы — истинный представитель Америки, дающий радость. Яркий, игривый, умный, полный света и энергии. Вы не начали никаких войн. Вы выбрали не самые простые варианты. Вы участвовали в самых сложных битвах».

Англоязычная Instagram-аудитория Полунина его восторгов не разделяет. Многие поддержали идею о том, что, наверное, пришло время отписываться от Полунина. Фолловеры признавались, что Сергей разбил им сердце своими откровениями. Танцора призывали одуматься и еще раз беспристрастно оценить политику Трампа.

Напомним, Полунин объяснил, что в свое время набил татуировку с Путиным на груди, чтобы защитить российского президента от негативной энергетики. Вскоре после этого танцор получил российское гражданство.

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