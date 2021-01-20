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Культура и искусство

Беременная звезда телеканала Порошенко решила напугать всех переменами в лице

9:05 20 января 2021
Василиса Фролова

Украинская модель, телеведущая и актриса Василиса Фролова, которая вела программу на телеканале «Прямой», а сейчас находится на солидном сроке беременности, показала процесс «преображения кикиморы в бесовку».

В своем Instagram Фролова выложила фото «до и после» работы визажиста. «Испугались? Так я выглядела утром с обмороженным на морозе лицом. Но полчаса фантастических движений мастера делают чудеса», — пишет телеведущая.

Ранее Фролова, которую в эфире заменила телеведущая Даша Щаслива, устроила откровенную фотосессию, выложив в сеть «голые фото» с большим животом.

Напомним, что телеведущая ждет первенца, а в конце прошлого года стало известно, что она «подцепила» коронавирусную инфекцию.

Фото Василисы Фроловой из социальных сетей.

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