«Подлость и лицемерие»: актриса Татьяна Васильева обрушилась на Алексея Навального

Российская актриса театра и кино Татьяна Васильева в очередной раз обрушилась с критикой на оппозиционера Алексея Навального, которого после возвращения в РФ задержали и отправили под арест на месяц.

На своей страничке в Instagram актриса сетует на «полчища ботов», которых «натравили на ее страницу», и называет Навального «иудой и марионеткой в руках Запада», припоминая политику просьбу о новых санкциях в отношении России.

«Мне кажется, неверно называть его политиком. Бывший юрист, а теперь хамоватый блогер и провокатор упивающийся своей минутой славы, имеющий судимость и проблемы с законом. Так, полагаю, будет точнее», — пишет Васильева.

Татьяна Васильева за сознательное нарушение государственной границы Украины и гастрольные выступления в автономной республике Крым в августе 2015 года была занесена в «чистилище» базы «Миротоворец».

Напомним, что после возвращения Навального в сеть выложили видео о тайном дворце Путина на Черноморском побережье, территория которого занимает более 17 тысяч «квадратов» и который назвали «государством в государстве».

Фото Татьяны Васильевой из социальных сетей.

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