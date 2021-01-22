Кай Метов сообщил о смерти матери

У российского певца Кая Метова умерла мама.

«Очень тяжело писать эти строки… до последнего не верилось, что это может случиться. Дорогая любимая Мама! Спасибо тебе за любовь, за мое счастливое детство, за понимание и поддержку во взрослой жизни. Ты многому меня научила, от многого уберегла. Тебя будет очень очень не хватать», — написал Метов в соцсети и опубликовал фото мамы.



Кайрат Метов родился 19 сентября 1964 года в Караганде, затем семья переехала в Алма-Ату. Его мама родом из Подмосковья, отец — казах.

Мать певца была женщиной строгой и справедливой. Светлана Метова с 16 лет работала сначала няней, а потом воспитательницей в местном детском саду. Поэтому, как воспитывать детей, знала не понаслышке.

Творческая биография Кая Метова началась в 1991 году, когда он записал первые песни «Мама! Я хочу быть пионером» и «Битое стекло». В 1993 году вышел его дебютный альбом Position 2.

В 2003 году он проявил себя и как композитор, написав для дуэта Маши Распутиной и Филиппа Киркорова песню «Роза чайная», ставшую крайне популярной.

Сейчас артист в рамках личного продюсерского центра пишет новые композиции и работает с юными дарованиями. Певец и композитор также принимает участие в различных шоу на российском телевидении.

Напомним, в 2019-м пропагандисты телеканала «Россия» выпустили в эфир передачу «Надо поговорить», заявленную как обсуждение отношений Украины и России. Как и другие деятели культуры, искусства и спорта РФ, преимущественно почтенного возраста, Кай Метов принял в ней участие.

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