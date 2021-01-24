Слава Богу, умер в коме: вдова исполнившего роль Ихтиандра Владимира Коренева раскрыла обстоятельства его смерти

Вдова знаменитого актера театра и кино Владимира Коренева впервые рассказала об обстоятельствах его смерти. Так, звезда картины «Человек-амфибия» скончался без мучений и страданий, находясь в коме. Причиной смерти стал COVID-19, пишет «Телепрограмма.про».

«Мы в апреле должны были 60 лет со дня свадьбы отпраздновать. Мы были счастливой семьей. Он обожал дочь и внука. Про внука всегда говорил: „Мой любименький“. Был очень нежным с ним. Слава богу, что он умер в коме. Он ничего не слышал уже в последние дни жизни. Не хотел, чтобы я переживала за него», — рассказала Алевтина Константинова.

Несмотря на то, что Коренев пользовался огромной популярностью у женского пола, он очень любил жену и всегда оставался ей верен. Как рассказала подруга покойного Лариса Лужина, в юности она нравилась Владимиру Борисовичу, однако до серьезного романа дело не дошло. Он просто не обращал ни на кого внимания после знакомства с Алевтиной Константиновой.

«Помню, как гуляли по Таллину. Ходили с ним на горку поцелуев. Может и целовались, но я не помню. Ему было непросто отбиваться от женщин. Он любил жену. Он всегда боялся потерять близкого человека», — вспоминает Лужина.

Как писали «ФАКТЫ», недавно умер российский и советский актер Владимир Коренев, известный по главной роли в фильме «Человек-амфибия». Он умер в возрасте 80 лет.

Коренев родился 20 июня 1940 года в Севастополе. На последнем курсе института театрального искусства Владимира пригласили на главную роль в «Человеке-амфибии». Роль стала по-настоящему звездной для Коренева, тем более, что фильм тут же стал лидером советского кинопроката, в 1962 году картину посмотрели 65 млн зрителей. В интервью «ФАКТАМ» актер рассказал, что было самым сложным на съемках, и почему актеров не позвали за рубеж на вручение премий.

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