Умерла известная украинская актриса Ирина Токарчук

В Одессе скончалась актриса театра и кино Ирина Токарчук. Артистке был 61 год. Как сообщает Думская, причиной смерти стал сердечный приступ.

Зрители знали Токарчук как постоянную участницу выпусков «Джентльмен-шоу». Там Ирина играла боевую и острую на язык «тетю Симу из одесской коммунальной квартиры».

Кроме юмористических проектов «Джентльмен-шоу» и «Маски-Шоу», Токарчук запомнилась по роли в криминальном сериале «Однажды в Одессе, или Жизнь и приключения Мишки Япончика». Многие оценили талант актрисы в роли матери главного героя.

В биографии Токарчук были роли в более чем шестидесяти фильмах и сериалах. Ирина участвовала в спектаклях Одесского Русского драматического театра. В 2014 году Токарчук проявила свою гражданскую позицию и снялась в знаменитом видеопослании Путину. Вместе с другими актерами Ирина призывала хозяина Кремля убираться из Украины. «Вы меня хотите защитить? Что же вы автоматчиков и танкистов присылаете? Лучше идите домой, до свидания», — не сдерживала эмоций актриса.

Последними работами Токарчук стали роли в сериалах «Подари мне счастье» (2020 год) и «Мама моей дочери» (2019).

Фото Бриллиантовая ОДЕССА!!!/YouTube

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