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Культура и искусство

Леонид Агутин разнес нашумевший и оскандалившийся фильм «Цой»

10:23 26 января 2021
Леонид Агутин

Фильм режиссера Алексея Учителя «Цой» о погибшем в ДТП фронтмене группы «Кино» Викторе Цое раскритиковали.

Так, музыкант, певец и композитор, один из основателей бит-квартера «Секрет» Максим Леонидов написал в соцсетях, что ему «хватило 15 минут», и что его «добил» актер Игорь Верник «в парике».

Под этим постом «отметился» и певец Леонид Агутин, назвавший фильм «очень плохим».

Напомним, что скандал вокруг фильма «Цой» разгорелся в прошлом году, когда сын погибшего музыканта Александр Цой подавал в суд, требуя приостановить прокат фильма об отце, и возмущался тем, что создатели киноленты не имели права без согласия родных использовать изображение Виктора Цоя. Он также выступал с публичными обращениями к властям, дабы не допустить проката картины, которую называл «пошлым зрелищем».

Напомним, что недавно Леонид Агутин разместил в своем Instagram-аккаунте раритетное фотографию с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским — в кадре российский певец и тогда еще актер «Квартала 95» стоят в обнимку и дружелюбно улыбаются в объектив.

С 2017 года данные музыканта находятся в базах «Миротворца» за «сознательное нарушение государственной границы Украины, участие в пропагандистских мероприятиях российских оккупационных властей на территории аннексированного Крыма и участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками».

Фото Леонида Агутина из социальных сетей.

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