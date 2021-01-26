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Культура и искусство

Появились новости о здоровье заболевшей ковидом Алисы Фрейндлих

12:10 26 января 2021
Алиса Фрейндлих

У народной артистки СССР Алисы Фрейндлих, которая подхватила коронавирусную инфекцию и лечится с декабря прошлого года, медики констатитуют «значительную положительную динамику».

Как сообщает «РИА Новости», 86-летнюю актрису перевели из реанимации в лечебное отделение.

В больницу Алиса Фрейндлих попала в тяжелом состоянии. Она находилась в реанимации с конца декабря, кислород ей подавали через аппарат для неинвазивной вентиляции легких. При госпитализации у нее диагностировали поражение 36 процентов легких.

Напомним, что артистка поддержала аннексию Крыма Россией и агрессивную политику Путина в отношении Украины. Является фигурантом базы «Миротворец».

Фото из Википедии, кадр из фильма «Служебный роман».

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