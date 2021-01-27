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Культура и искусство

Умер актер из сериала «Ликвидация» Юрий Лахин

12:27 27 января 2021
Юрий Лахин

Умер актер театра и кино Юрий Лахин, известный зрителям по фильмам «Вечный зов», «Следствие ведут знатоки. Десть лет спустя», а также по сериалу «Ликвидация», где он играл начальника контрразведки полковника Чусова.

Об этом сообщает «ТАСС» и отмечает, что заслуженному артисту было 68 лет.

Юрий Лахин родился в Запорожье, однако вскоре его семья перебралась за Урал. Он окончил Свердловское театральное училище, работал в Свердловском академическом театре драмы. С 1996 года — артист театра «Сатирикон».

Напомним, что недавно от осложнений, вызванных коронавирусом, умер актера театра и кино Владимир Коренев — звезда картины «Человек-амфибия». Его вдова рассказала, что актер умер без мучений и страданий, находясь в коме.

Фото — кадр из сериала «Ликвидация».

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