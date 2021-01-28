Святослав Вакарчук рассказал о впечатляющей инсталляции в Киеве

В Международный день памяти жертв Холокоста в Киеве открыли инсталляцию «Взгляд в прошлое». Об этом сообщил фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук.

Композиция состоит из стилизованного дерева и необработанных валунов, на которые вмонтированы фотографии времен немецкой оккупации Киева, сделанные немецким военным фотографом в то время.

Автор инсталяции украинская художница, архитектор Анна Камишан, чьи родственники были среди полутора миллиона евреев, погибших во время Холокоста в Украине.

Художница использовала дерево, которое в еврейской традиции является символом прерванного жизни, как символ разрушенной связи с родом, историей.

«Во время Холокоста было уничтожено шесть миллионов евреев, полтора миллиона из них — на территории Украины … Нам, европейцам, людям двадцать первого века трудно даже представить ужасы, которые происходили на наших землях еще в памяти наших бабушек и дедушек. И болезненный урок, который вынесло человечество из этой трагедии, нужно помнить каждый день. Наша задача никогда не забывать об этих страшных страницах истории. И сделать так, чтобы они никогда больше не стали реальностью. Вечная память погибшим!» — написал музыкант.



Фото Instagram/sviatoslav.vakarchuk

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