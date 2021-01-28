У Василия Ланового резко ухудшилось состояние

Состояние народного артиста СССР Василия Ланового, который лечится от коронавируса, ухудшилось. Актер находится в реанимации, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, передает Telegram-канал Mash.

Как известно, Ланового и его супругу Ирину Купченко госпитализировали с ковидом в начале января.

Несмотря на то, что за последние дни артист получил четыре отрицательных теста на коронавирус, уровень кислорода в крови у него упал. Ланового перевели в реанимацию и подключили к ИВЛ.

Напомним, Лановой, у которого украинские корни, в феврале 2014-го вместе с группой других украинцев России обратился к президенту Януковичу с призывом применить силу к участникам Евромайдана. Затем артист в числе других деятелей российской культуры и искусства подписал обращение в поддержку политики российского президента Владимира Путина в отношении Украины.

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