«И начался ад»: молодая вдова Бориса Грачевского решила прервать молчание

Последняя жена умершего режиссера Бориса Грачевского рассказала, что 14 января — это годовщина их совместной жизни. И именно 14 января в новом 2021 году режиссер ушел, не справившись с последствиями коронавируса.

По словам Екатерины, ад начался с того момента, когда она узнала, что у Грачевского на 75% процентов поражены легкие.

Со слезами на глазах Екатерина Белоцерковская говорит, что никогда не ожидала, что он не сможет преодолеть болезнь.

Молодая женщина тепло вспоминает карантин, во время которого была беременна и рядом с ней находился ее супруг.

Напомним, Грачевский некоторое время лечился от коронавируса дома под руководством врача. 14 января его госпитализировали в связи с осложнением коронавирусного заболевания и ввели в состояние искусственной комы, из которого он не вышел.

На руках Екатерины Белоцерковской остался десятимесячный сын Филипп.

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