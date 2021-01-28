Лановой почти умер: стало известно о клинической смерти звезды советского кино

87-летний российский актер Василий Лановой пережил клиническую смерть. Пациент несколько назад попал с коронавирусом в больницу, а в ночь на 28 января состояние актера стало ухудшаться. Telegram-канал Baza уточнил, что состояние актера очень тяжелое, и врачи опасаются давать прогнозы.

Ранее стало известно, что Ланового подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Супруга Ланового 72-летняя Ирина Купченко также заразилась коронавирусом и вместе с мужем лежит в больнице.

Напомним, Лановой, несмотря на украинские корни, в 2014 году выступил с антиукраинской позицией. В 2015 году актер был внесен в «черный список» Минкультуры и стал невъездным на украинскую территорию.

Фото wikipedia.org



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