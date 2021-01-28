Умер Василий Лановой

87-летний актер Василий Лановой, заразившийся коронавирусом, скончался в больнице. Об этом сообщила жена актера Ирина Купченко. У супруги Ланового аналогично диагностировали коронавирусную инфекцию, вместе с мужем Ирину поместили в больницу, сообщает РБК.

В Театре имени Вахтангова в Москве подтвердили, что Лановой скончался после того, как длительное время пытался лечиться от COVID-19.

Состояние Ланового ухудшилось в ночь на 28 января, актера перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственного дыхания. Врачи рассказывали, что Лановой пережил клиническую смерть.

Василий Лановой был в базе сайта Миротворец и в черном списке Минкультуры Украины, после того как подписал письмо в поддержку политики Путина по Крыму. Также Лановой активно участвовал в пропагандистских мероприятиях РФ.

Фото wikimedia.org

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