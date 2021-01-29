«Жутковато вышло»: Кашин за три часа до смерти Ланового распек актера и «Офицеров»

Российский журналист и блогер Олег Кашин в своем последнем видео в Telegram распек звезду советского кино Василия Ланового, а фильм-визитку актера обругал неприличным словом. Примечательно, что видео вышло в эфир непосредственно перед смертью Ланового.

«Если умрет Лановой, то будет похоронная кампания: «Вот великий Лановой, символ фильма «Офицеры». Но это будет полная ерунда. Ведь мы-то понимаем: и фильм «Офицеры» — го*но, да и сам Лановой в последние годы — фигура стремная, политическая», — заявил Кашин.

Позднее блогер и сам удивился сбывшемуся пророчеству. «Жестковато вышло, конечно (часа за три до смерти). Чьи чувства задел — извините», — говорит Кашин.

Как известно, Лановой сыграл роль Ивана Вараввы в советском фильме «Офицеры» (1971 год). Ярким моментом фильма является фраза: «Есть такая профессия — родину защищать».

Сам Лановой проявил себя как ярый сторонник России и с антипатией относился к Украине. За это артиста внесли в черный список украинского Минкультуры и в базу сайта «Миротворец».

В феврале 2014 года актер вместе с группой других украинцев России обратился к Виктору Януковичу и призвал использовать силу против участников Евромайдана.

11 марта 2014 года Лановой подписал скандальное обращение деятелей культуры РФ в поддержку политики Путина с оправданием оккупации Крыма и российской агрессии.

Артист считал украинский язык наречием. Так, выступая на открытии фестиваля в оккупированной Керчи, актер заявил: «Есть только одна великая русская речь, все остальное — наречие».

Даже в 2020 году Лановой продолжал поддерживать политику Путина. Актер одобрил изменение Конституции РФ, чтобы Путин по факту мог пожизненно оставаться при власти.

28 января Лановой скончался в больнице, куда попал, заразившись коронавирусом. Лечение не дало результатов, спустя три недели состояние пациента резко ухудшилось, актера подключили к ИВЛ и через несколько часов констатировали смерть.

Фото wikimedia.org

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