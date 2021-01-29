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Культура и искусство

Шифрин ненароком показал горькую историю Варлей и Мордюковой в одном фото

9:35 29 января 2021
варлей и мордюкова

Актер и сатирик Ефим Шифрин, перебирая старые фотографии, наткнулся на снимок, хорошо иллюстрирующий взаимоотношения в семье Нонны Мордюковой и ее невестки Натальи Варлей. Молодая актриса в присутствии свекрови поневоле стремится отодвинуться. Мордюкова, в свою очередь, и не пытается скрывать, что ей неприятно присутствие жены сына.

«Ненароком схвачена чужая и горькая история. Она просвечивает во взгляде свекрови, она сквозит во взгляде невестки, подсевшей к ней», — отмечает Шифрин.

Актриса Наталья Варлей девять лет (1971−1978) была замужем за сыном Нонны Мордюковой Владимиром Тихоновым. Брак распался, поскольку молодой муж страдал наркотической зависимостью. Родственники вспоминают, что Варлей было тяжело находиться рядом с больным человеком, но при этом актрисе удавалось выкроить время и для свекрови. Наталья помогала Мордюковой вещами, пыталась приободрить. «Наташа приезжала к Нонне. Чай пили, им было о чем поговорить», — вспоминала в интервью «ФАКТАМ» сестра Мордюковой.

Спустя годы Мордюковой пришлось признать, что Варлей была замечательной невесткой. «Ей несладко приходилось с Володей. Сколько раз я в ночной рубашке выбегала к лифту и умоляла Наташу вернуться, не уходить из дому! Всеми силами старалась, чтобы молодые остались вместе. Великолепная была парочка».

Варлей рассказывает, что со свекровью у нее действительно были трения из-за непростого, вспыльчивого характера, но незадолго до смерти Мордюковой две женщины успели помириться. Нонна Викторовна нашла теплые слова для бывшей невестки, похвалила ее за хороших внуков.

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