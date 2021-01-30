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Культура и искусство

Умер один из основателей культовой группы The Animals

8:14 30 января 2021
Хилтон Валентайн

Американская звукозаписывающая компания ABKCO Records сообщила о смерти экс-гитариста британской группы The Animals Хилтона Валентайна (Hilton Stewart Paterson Valentine). По информации ABKCO, они узнали о случившемся от супруги музыканта.

«Мы, как и весь музыкальный мир, оплакиваем сегодня потерю Хилтона Валентайна, одного из основателей The Animals. Валентайн был гитаристом-новатором, оказавшим влияние на звучание рок-н-ролла на десятилетия вперед», — говорится в заявлении компании.

Валентайн родился в 1943 году в Шилдсе (Великобритания). Был одним из основателей легендарной группы The Animals. С его участием музыканты выпустили три студийных альбома: дебютный The Animals (1964), второй Animal Tracks (1965) и Animalisms (1966).

В 1994 году имя Валентайна вместе с другими участниками оригинального состава группы, было введено в Зал славы рок-н-ролла.

Напомним, ранее стало известно о смерти 63-летнего российского рок-музыканта Сергея Селюнина, который был лидером группы «Выход».

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