Поджидали "люди Бормана": стало известно, как Василия Ланового напугали на съемках «Семнадцать мгновений весны»

Среди самых запомнившихся зрителям ролей, сыгранных умершим недавно Василием Лановым в кино, — генерал Карл Вольф из сериала «Семнадцать мгновений весны». Судя по воспоминаниям участников съемочной группы, в одной из сцен этого фильма артисту приготовили неприятный сюрприз, чтобы он по-настоящему пережил стрессовую ситуацию, в которую попадает его герой, пишет MK.RU.

Сниматься в роли обергруппенфюрера СС Василий Семёнович упорно не хотел. Возможно, причиной такого отторжения были детские воспоминания актера. По мнению многих, едвали не самым сильным у Ланового получился эпизод, когда его герой генерал Вольф возвращается в Берлин по срочному вызову высшего начальства, и на берлинском аэродроме его поджидают доверенные сотрудники Бормана, чтобы арестовать. Вольф выходит из самолета, и застывает на трапе, увидев эту «делегацию костоломов», которые сейчас его скрутят и запихнут в тюремный автофургон… Поза, взгляд Ланового, выражение лица в мизансцене очень выразительны.

Однако, как выяснилось, чтобы актеру легче было сыграть это, режиссер Лиознова и ее коллеги по съемочной группе решили ему помочь. О секретной операции, затеянной против Ланового рассказала одна из участниц съемок сериала «Семнадцать мгновений весны», художник по костюмам Мариам Быховская.

Согласно сценарию, встречать Вольфа на аэродроме должны были несколько агентов Бормана. По инициативе Татьяны Лиозновой на эти эпизодические роли решили взять не профессиональных актеров, а спортсменов. Причем выбирали из числа борцов-тяжеловесов — чтоб мужики были габаритные, фактурные. Среди троих отобранных особенно впечатляюще выглядел «командир» этого «отряда партайгеноссе Бормана» — тренер по классической борьбе, чемпион мельбурнской Олимпиады 1956 года Анатолий Парфёнов.

Об этом человеке, которого зарубежные соперники прозвали «Русский танк», его коллеги — советские борцы вспоминали: «Силищей он обладал неимоверной, боролся в ломовом стиле, который внешне выглядел грубовато, но приносил победы…»

Вполне соответствующим был и внешний вид чемпиона: внушительная комплекция, тяжелый подбородок, глубоко посаженные глаза-буравчики… В дополнение ко всем этим дарованным природой атрибутам спортсмену еще и шляпу такую а-ля мафиози-громила Быховская предложила надеть, а Татьяна Лиознова попросила Анатолия Ивановича придать лицу насупленный, угоржающий вид. В-общем, получился в итоге тот еще типаж! Полная погибель генералу Вольфу!

Василий Лановой про все эти приготовления ничего не знал. Актера специально до последнего момента держали в неведении, что за сцена и с кем будет разыграна на аэродроме. Так что на первом дубле когда артист по команде режиссера вышел из самолета, он невольно опешил и на несколько мгновений замер на верхней ступеньке трапа, увидев неподалеку группу таких угрожающих типов. При этом на лице его застыло напряженное выражение, в глазах явственно читался вопрос: что же будет дальше? Именно такой — максимально естественной реакции и хотела Лиознова. Второго дубля не потребовалось. Кадры на аэродроме стали одними из лучших в этой роли Василия Семёновича.

Отметим, что не только Василий Семёнович исполнил в фильме роль вопреки своей биографии, но и его визави — Анатолий Парфёнов тоже сыграл здесь «от противного». Ведь этот прославленный спортсмен прошел героический путь на войне, сражаясь с немцами. Совсем молодым парнишкой он ушел на фронт, в 1943-м участвовал в форсировании Днепра, потом служил стрелком в экипаже танка, дошел до Берлина и даже оставил свой автограф на стене Рейхстага. Получил шесть ранений и награжден несколькими орденами и медалями. Вот таким был на самом деле киношный «костолом Бормана», в лапы которого чуть не попал киношный же обергруппенфюрер Вольф в исполнении Василия Ланового.

Как писали «ФАКТЫ», Василий Лановой был в базе сайта Миротворец и в черном списке Минкультуры Украины, после того как подписал письмо в поддержку политики президента России Владимира Путина по аннексии Крыма. Также Лановой активно участвовал в пропагандистских мероприятиях РФ.

Фото: MK.RU

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