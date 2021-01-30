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Культура и искусство

Прилично зарабатывал: стало известно, какое наследство оставил после себя Василий Лановой

17:09 30 января 2021
Лановой и Купченко

Народный артист СССР Василий Лановой оставил после себя многомиллионное наследство.

Семье артиста принадлежит дом в элитном подмосковном поселке Внуково. Его соседями по даче были Александр Абдулов и Владимир Познер, пишет сайт «Дни.ру».

Покупка дома обошлась Лановому в 1 миллион долларов. Сегодня, по информации риэлторов, особняк стоит уже на 500 тысяч больше.

Последние годы жизни актера прошли в квартире в центре Москвы близ Арбата. На службу в театр Вахтангова он часто ходил пешком. Цены на трехкомнатные квартиры здесь начинаются от 50 миллионов рублей.

Прямыми наследниками легенды советского кино являются его жена Ирина Купченко и сын Александр, которым предстоит заниматься организацией похорон. А потом решать и вопрос наследства.

Правда, так шикарно артист стал жить, когда начал прилично зарабатывать.

До 1952 года Лановой с родителями обитал на улице Машиностроения. Затем семье дали от ЗИЛа однокомнатную 18-метровую квартиру на Песчаной улице, где впятером они проживали 15 лет.

Лановой сыграл много ролей в театре и кино. Одна из самых запомнившихся — генерал Карл Вольф из сериала «Семнадцать мгновений весны».

«ФАКТЫ» рассказывали, как снималась одна из самых ярких сцен сериала с Лановым.

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