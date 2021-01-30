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Культура и искусство

Нужны роли, а не песни: фанаты раскритиковали актрису «Великолепного века» за попытку стать певицей

18:49 30 января 2021
Мерве Болугур

Сыгравшая роль Нурбану-султан в «Великолепном веке» актриса Мерве Болугур заявила о начале певческой карьеры. Об этом пишет Rusturkey.com.

Известно, что 33-летняя модель и актриса сама написала свои дебютные синглы Frekans и Yara, а сейчас готовится к выпуску первого клипа и репетирует хореографические элементы.

И порой делится с поклонниками образами из будущего видео.

Поклонники воспринимают ее начинание в целом положительно, но некоторые из них предупреждают Болугур, что она может потерять часть аудитории. Ведь многие ждут от звезды новых ролей в кино, а не песен.

Первая заметная роль Болугур — Айшегюль в сериале «Маленькие тайны». С 2013 года актриса снималась в сериале «Великолепный век».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в начале января исполнительница роли Хюррем султан родила второго ребенка. Теперь у актрисы две дочери — малышка Лили и шестилетняя Лара.

Фото Instagram/mervebolugur

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