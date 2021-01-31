Пытался спасти и искал тело по моргам: стало известно, как Василий Лановой перенес смерть младшего сына

Друг покойного Василия Ланового рассказал о трагедии в семье актера, связанной со смертью его младшего сына Сергея.

В эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ друг семьи вспомнил, как Василий Лановой и его жена актриса Ирина Купченко пытались спасти сына, подсевшего на наркотики.

Ирина Купченко с сыновьями

«Был случай, когда он мне звонил ночью и говорил: „Сергунька пропал“. Лановой тогда искал его по моргам. Наркота расшатывала. Он, собственно, от этого и умер», — рассказал друг артиста.

Лановой, кстати, когда его наследник ушел из жизни, был на гастролях. Он тогда почернел и долго не мог прийти в себя. Переживала и Купченко, но она всегда отмечала, что женщины более устойчивы в такие тяжелые моменты жизни.

Василий Лановой с младшим сыном Сергеем

Сергей Лановой умер в 37 лет в 2013 году. Официальной версией его ухода считается сердечная недостаточность.

У Сергея осталась внебрачная дочь Анна, которая с матерью проживала в Архангельске. О ее существовании Лановой младший узнал, когда девочке было 7 лет. После смерти сына Василий Лановой и Ирина Купченко взяли опеку над Аней.

Напомним, что Василий Лановой ушел из жизни в возрасте 87 лет. Причиной смерти стал ранее перенесенный коронавирус. Прямыми наследниками артиста являются его жена Ирина Купченко и сын Александр, которым осталась квартира в центре Москвы и дом в элитном поселке во Внуково.

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