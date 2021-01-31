Передвигается только на костылях: стало известно, как живет звезда фильмов "Три плюс два" и "Джентльмены удачи"

Главная красавица советского кино, уроженка Харькова Наталья Фатеева в декабре отметила свое 86-летие. Актриса сейчас живет в элитной квартире в Москве, но перемещаться может только на костылях. Фатеева много лет страдала от артроза и даже перенесла операцию по замене суставов, но болезнь снова дала о себе знать. Об этом рассказали авторы передачи «Ты не поверишь!» на одном из российских телеканалов.

«Наталья Фатеева передвигается на костылях, но не узнать ее невозможно. Все та же короткая стрижка, лучистый взгляд и звонкий голос. Звезда фильма „Три плюс два“ уверяет: она и рада бы принять цветы, но за ними некому ухаживать», — говорилось в передаче. Авторы упоминали, что даже день рождения Фатеева отмечала, не выходя из квартиры, а поздравления принимала по телефону.

Операция Фатеевой по замене суставов была выполнена в Израиле, но один из вживленных имплантатов так и не прижился. После этого случая народная артистка ограничена в перемещениях. Кроме того, актрисе пришлось согласиться на еще одно хирургическое вмешательство, а потом еще и на длительные реабилитации. В 2014 году Фатеева снова травмировала тазобедренный сустав и попала в реанимацию.

В 60-е годы Фатееву называли самой красивой и популярной девушкой СССР. Актриса никогда не страдала от недостатка мужского вынимания. Теперь же в пожилом возрасте у Натальи ярко проявился характер женщины-одиночки, о котором упоминал сын Владимир Басов-младший. «Мама по характеру одиночка, ее раздражает, если кто-то рядом», — говорил он. Не особо общается актриса и с дочерью Натальей от третьего брака. Не заглядывают к Фатеевой и внуки.

За Фатеевой ухаживает сиделка, а также периодически приходит помощник продюсера Бари Алибасова Сергей Моцарь. Сиделка актрисы довольна, что нашелся помощник, облегчающий домашние хлопоты. «Она долго была одна, мучилась. Сережка помогает всегда. Ходит в магазин», — рассказала в телепередаче помощница.

Напомним, ранее Наталья Фатеева рассказывала «ФАКТАМ», что любит быть одна, и наедине с собой ей никогда не бывает скучно. Что касается родственников, то о них актриса упоминает неохотно, и по-видимому, отношения далеки от идеальных.

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