Передвигается только на костылях: стало известно, как живет звезда фильмов "Три плюс два" и "Джентльмены удачи"
Главная красавица советского кино, уроженка Харькова Наталья Фатеева в декабре отметила свое 86-летие. Актриса сейчас живет в элитной квартире в Москве, но перемещаться может только на костылях. Фатеева много лет страдала от артроза и даже перенесла операцию по замене суставов, но болезнь снова дала о себе знать. Об этом рассказали авторы передачи «Ты не поверишь!» на одном из российских телеканалов.
Читайте также: Наталья Фатеева: «Мой первый муж, Владимир Басов, любил мрачно приговаривать: «Ну когда же ты постареешь?.. »
«Наталья Фатеева передвигается на костылях, но не узнать ее невозможно. Все та же короткая стрижка, лучистый взгляд и звонкий голос. Звезда фильма „Три плюс два“ уверяет: она и рада бы принять цветы, но за ними некому ухаживать», — говорилось в передаче. Авторы упоминали, что даже день рождения Фатеева отмечала, не выходя из квартиры, а поздравления принимала по телефону.
Операция Фатеевой по замене суставов была выполнена в Израиле, но один из вживленных имплантатов так и не прижился. После этого случая народная артистка ограничена в перемещениях. Кроме того, актрисе пришлось согласиться на еще одно хирургическое вмешательство, а потом еще и на длительные реабилитации. В 2014 году Фатеева снова травмировала тазобедренный сустав и попала в реанимацию.
Читайте также: Народная артистка Наталья Фатеева: «Я единственная женщина, отказавшаяся выйти замуж за Андрея Миронова»
В 60-е годы Фатееву называли самой красивой и популярной девушкой СССР. Актриса никогда не страдала от недостатка мужского вынимания. Теперь же в пожилом возрасте у Натальи ярко проявился характер женщины-одиночки, о котором упоминал сын Владимир Басов-младший. «Мама по характеру одиночка, ее раздражает, если кто-то рядом», — говорил он. Не особо общается актриса и с дочерью Натальей от третьего брака. Не заглядывают к Фатеевой и внуки.
За Фатеевой ухаживает сиделка, а также периодически приходит помощник продюсера Бари Алибасова Сергей Моцарь. Сиделка актрисы довольна, что нашелся помощник, облегчающий домашние хлопоты. «Она долго была одна, мучилась. Сережка помогает всегда. Ходит в магазин», — рассказала в телепередаче помощница.
Напомним, ранее Наталья Фатеева рассказывала «ФАКТАМ», что любит быть одна, и наедине с собой ей никогда не бывает скучно. Что касается родственников, то о них актриса упоминает неохотно, и по-видимому, отношения далеки от идеальных.
Как сообщали «ФАКТЫ», близкие друзья семьи Василия Ланового и Ирины Купченко рассказали, как супруги пытались спасти сына, подсевшего на наркотики.98
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter