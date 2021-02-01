27.98 / 28.18 33.73 / 34.14
Киев: -3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Культура и искусство

Белорусского музыканта не пустили в Украину из-за Крыма

13:15 1 февраля 2021
Пограничники

Белорусскому музыканту, солисту группы «Песняры» запретили на три года въезд в Украину.

Как сообщают в Госпогранслужбе Украины, причиной санкций стало незаконное посещение певцом оккупированного Россией Крыма. Его отправили обратным рейсом в Минск

«Пограничники выяснили, что в Крыму он находился летом прошлого года и попал туда незаконно, нарушая порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее», — отметили в службе и добавили, что гражданин Беларуси прилетел в Крым на самолете и попал на его территорию через закрытый пункт пропуска «Симферополь».

Как уточняет «Украинская правда», речь идет солисте Валерии Дайнеко.

Фото из Википедии

Напомним, что летом прошлого года пограничники не пропустили в Украину группу беларусов — причиной стали карантинные ограничения.

Фото с сайта ГПСУ.

201

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
снежная погода

В Украине потеплеет: синоптики рассказали, когда изменится погода

дантес дорофеева

«Совсем стыд потерял»: обнаженные Дантес с Дорофеевой в ванне довели до брани Корогодского

Кудрявцева и Лазарев

«Кудрявцева – ведьма»: Лазарев рассказал страшные вещи о своей экс-супруге

голос

Слезы Дорофеевой и признание Винника: самые яркие моменты второго эфира «Голосу країни-11»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер