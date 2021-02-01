Белорусского музыканта не пустили в Украину из-за Крыма

Белорусскому музыканту, солисту группы «Песняры» запретили на три года въезд в Украину.

Как сообщают в Госпогранслужбе Украины, причиной санкций стало незаконное посещение певцом оккупированного Россией Крыма. Его отправили обратным рейсом в Минск

«Пограничники выяснили, что в Крыму он находился летом прошлого года и попал туда незаконно, нарушая порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее», — отметили в службе и добавили, что гражданин Беларуси прилетел в Крым на самолете и попал на его территорию через закрытый пункт пропуска «Симферополь».

Как уточняет «Украинская правда», речь идет солисте Валерии Дайнеко.

Фото из Википедии

Напомним, что летом прошлого года пограничники не пропустили в Украину группу беларусов — причиной стали карантинные ограничения.

Фото с сайта ГПСУ.

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