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Культура и искусство

Ланового с большим апломбом похоронили в Москве

14:50 1 февраля 2021
Василий Лановой

Состоялась церемония прощания с артистом Василием Лановым, известным нескольким поколениям зрителей. Ее фрагменты опубликовал Telegram-канал РИА Новости.

Похороны Ланового проходили с большим апломбом. Так, при прощании с актером в Вахтанговском театре на церемонии присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин, министр обороны РФ Сергей Шойгу, помощник президента России Владимир Мединский, министр культуры Ольга Любимова, а на Новодевичьем кладбище выстроились солдаты с наградами артиста на красных подушечках.

 

Напомним, в предисловии к книге Дмитрия Гордона «От печали до радости», вышедшей в 2009 году, Василий Лановой писал: «То, что сегодня в украинско-российских отношениях происходит, вызывает во мне невероятную боль: несколько лет Украина смешит весь мир, и мне как хохлу это горько».

В феврале 2014 году Лановой вместе с группой других украинцев России обратился к президенту Украины Виктору Януковичу с призывом применить силу к участникам Евромайдана, а 11 марта 2014 года подписал обращение деятелей культуры РФ в поддержку политики российского президента Владимира Путина в отношении Украины.

Лановой презрительно отзывался об украинском языке. Так, на открытии фестиваля античного искусства «Боспорские агоны», который проходил в оккупированной Россией Керчи, он заявил: «Есть только одна великая русская речь, все остальное — наречия».

В обнародованном 2 июня 2020 года пропагандистском видео RT Лановой вместе с другими его участниками призвал к внесению изменений в Конституцию РФ, которые, в частности, позволяют Путину практически бесконечно управлять страной в должности ее президента.

Ранее стал известен размер наследства, оставленного Василием Лановым.

Фото: wikipedia.org

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