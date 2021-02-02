Умер выдающийся театральный режиссер Сергей Проскурня

В Киеве на 64 году жизни скончался выдающийся украинский театральный режиссер Сергей Проскурня — лауреат премий Национального союза театральных деятелей Украины «Эксперимент» и имени Сергея Данченко.

О печальном событии сообщил в сети экс-министр культуры Украины Евгений Нищук, назвавший Проскурню Драматургом с большой буквы. О причине смерти мэтра он умолчал.

Проскурня родился 28 ноября 1957 года во Львове, в 1984 году, будучи режиссером Национального академического театра Ивана Франко совместно с Адой Роговцевой поставил дипломный спектакль «Чайка», в которой в роли Треплева дебютировал Остап Ступка. В том же году поставил знаковый спектакль по комедии Мольера «Месье де Пурсоньяк» на сцене Черкасского областного музыкального драмтеатра имени Шевченко.

В марте 2014 к 200-летию со дня рождения Тараса Шевченко вышел фильм Проскурни «Тарас Шевченко. Идентификация». Также на счету Проскурни — режиссура оратории «С нами Бог», посвященной Героям Небесной Сотни и украинским военным (был поставлен на Софийской площади к до 23-й годовщине Независимости Украины).

Напомним, 1 января в Одессе скончался от коронавируса заслуженный художник Украины, живописец Сергей Лозовский. Ему было 58 лет.

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