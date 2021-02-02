27.98 / 28.18 33.73 / 34.12
Киев: -7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Культура и искусство

Умер выдающийся театральный режиссер Сергей Проскурня

7:39 2 февраля 2021
Сергей Проскурня

В Киеве на 64 году жизни скончался выдающийся украинский театральный режиссер Сергей Проскурня — лауреат премий Национального союза театральных деятелей Украины «Эксперимент» и имени Сергея Данченко.

О печальном событии сообщил в сети экс-министр культуры Украины Евгений Нищук, назвавший Проскурню Драматургом с большой буквы. О причине смерти мэтра он умолчал.

Проскурня родился 28 ноября 1957 года во Львове, в 1984 году, будучи режиссером Национального академического театра Ивана Франко совместно с Адой Роговцевой поставил дипломный спектакль «Чайка», в которой в роли Треплева дебютировал Остап Ступка. В том же году поставил знаковый спектакль по комедии Мольера «Месье де Пурсоньяк» на сцене Черкасского областного музыкального драмтеатра имени Шевченко.

В марте 2014 к 200-летию со дня рождения Тараса Шевченко вышел фильм Проскурни «Тарас Шевченко. Идентификация». Также на счету Проскурни — режиссура оратории «С нами Бог», посвященной Героям Небесной Сотни и украинским военным (был поставлен на Софийской площади к до 23-й годовщине Независимости Украины).

Напомним, 1 января в Одессе скончался от коронавируса заслуженный художник Украины, живописец Сергей Лозовский. Ему было 58 лет.

54

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Мухаммад Аслам Хан

Боксер умер после нокаута: смертельный удар попал на видео

Анна Корсун

«Меня очень бесит»: MARUV рассказала, как к ней надо обращаться

Леся Никитюк

Леся Кардашьяновна: Никитюк в бикини впечатлила пышными формами

Алина Астровская

Звезда «Орла и Решки» вышла замуж

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер