Умер голливудский актер Хэл Холбрук

В США сообщили о смерти 95-летнего актера Хэла Холбрука, лауреата телепремии «Эмми» и театральной премии «Тони», а также номинанта на «Оскар». По словам помощницы актера Джойс Коэн в интервью The New York Times, актер умер еще 23 января в своем доме в городе Беверли-Хиллз (штат Калифорния).

О причине смерти она умолчала.

Холбрук снялся во множестве телесериалов и кинофильмов — в основном в качестве актера второго плана. В частности, он снимался в картинах «Вся президентская рать», «Воды слонам!», «Похищение президента», «Звездная палата». За роль в фильме «В диких условиях» (2007 год) он был выдвинут на кинопремию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана».

Напомним, 11 января в США в возрасте 84 лет умер актер Джон Рейли — звезда культовых американских мыльных опер «Даллас» и «Главный госпиталь».

Фото Associated Press/

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