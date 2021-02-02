В поступке Купченко на похоронах Ланового увидели плохой знак
Супруга покойного актера Василия Ланового Ирина Купченко на его похоронах нарушила важную традицию, в чем присутствующие на церемонии увидели плохой знак. Они рассказали, что убитая горем вдова обнимала, целовала стеклянную крышку гроба и долго не могла отойти, а после этого взяла с могилы фотографию Василия Ланового.
И хотя священник посоветовал хотя бы перевернуть снимок изображением от себя, но артистка ответила: «Я его так прижимаю к себе…». Об этом сообщает Собеседник.
После этого безутешная вдова даже забрала домой фото любимого мужа с его могилы, тогда как считается, что с кладбища ничего уносить нельзя.
Напомним, на церемонии прощания с Лановым Купченко сидела у его гроба, почернев от горя.
«ФАКТЫ» публиковали видео с церемонии прощания с актером.
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