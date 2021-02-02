Проигнорировали? На похоронах Ланового заметили «дефицит» знаменитостей

Церемонию прощания с актером Василием Лановым, которого хоронили с большим апломбом, большинство российских звезд проигнорировали.

Как утверждает издание «7 дней», попрощаться с Лановым пришло около двух тысяч человек, а коллег актера и знаменитостей было «ничтожно мало».

Отмечается, что среди пришедших были замечены Григорий Лепс и Никас Сафронов, а также Нонна Гришаева, Алексей Гуськов, Бедрос Киркоров, Сергей Маковецкий.

Напомним, что Василий Лановой зимой 2014 году был в числе обратившихся в то время бывшему президентом Украины Виктору Януковичу с призывом применить силу к участникам Евромайдана. Весной того же года он подписал обращение деятелей культуры РФ в поддержку политики российского президента Владимира Путина в отношении Украины. А во время посещения оккупированного Россией Крыма актер заявлял, что «есть только одна великая русская речь, все остальное — наречия».

На похоронах вдова Ланового Ирина Купченко забрала с могилы фотографию мужа, что сочли плохой приметой.

Фото из Википедии.

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