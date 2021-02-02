Стали известны дата и место прощания с Сергеем Проскурней

Прощание с выдающимся украинским театральным режиссером Сергеем Проскурней пройдет в Киеве 4 февраля. Об этом сообщила Ольга Стельмашевская.

Церемония прощания, отпевания и молитвенный чин пройдут в Свято-Михайловском Златоверхом мужском монастыре (ул. Трехсвятительская) с 10:30 — 12:30.

Похоронят режиссера на Байковом кладбище.

Всех, кто хочет проститься с известным киевлянином, просят соблюдать карантинные нормы — надеть защитную маску, использовать дезинфектор и соблюдать дистанцию.



Напомним, Сергей Проскурня — украинский театральный режиссер, продюсер, лауреат премий Национального союза театральных деятелей Украины «Эксперимент» (2001) и имени Сергея Данченко (2017). Он умер на 64 году жизни.

В 1990-х Проскурня участвовал в разработке концепции фестиваля «Червона рута», был автором идеи и главным режиссером фестиваля нетрадиционных жанров искусства «Вивих», создал и провел 11 международных театральных фестивалей-лабораторий «Мистецьке Березілля».

В 2013—2014 воплотил масштабный кинопроект «Наш Шевченко». Разработал концепцию выставки «Шевченкомания» в Киеве.

Режиссер оратории «С нами Бог», посвященной Героям Небесной сотни и украинским военным, сражающимся на Донбассе.

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